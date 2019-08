Die deutsche Wirtschaft steuert immer stärker auf eine Rezession zu: Das Münchner Ifo-Institut teilte am Montag das Ergebnis ihrer monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mit - Die Stimmung in den Chefetagen sei im August so schlecht, wie seit November 2012 nicht mehr. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage schlechter und sehen auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate eher skeptisch. Experten machen dafür vor allem die schwache Weltkonjunktur verantwortlich, etwa Robert Halver von der Baader Bank. "Wenn sich die USA und China so streiten, und wirklich mit Anmut und Vorsatz die Weltkonjunktur zerstören, dann sind wir in Europa, in Deutschland, die größten Verlierer. Wir sind die Exportnation, allerdings sind wir so klein in Europa, dass wir nicht vermitteln können. Man hört nicht mehr auf uns." Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Frühjahr um 0,1 Prozent. Geht es im Sommer das zweite Quartal in Folge bergab, wird von einer Rezession gesprochen. Die Bundesbank hält das für möglich, das Ifo-Institut rechnet für das dritte Quartal bestens mit einer Stagnation.