Weihnachten steht vor der Tür. Zum Fest von Christi Geburt pilgern Hunderttausende Christen nach Jerusalem und Bethlehem. Durch die Coronavirus-Pandemie war das in den vergangenen Jahren nur sehr beschränkt oder gar nicht möglich. Nun aber schickte das Tourismusministerium Israels einen Weihnachtsmann in einem Ballon in den Himmel - zu Werbezwecken. Die Botschaft: Es soll wieder losgehen.