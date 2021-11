Ein riesiger Trümmerhaufen ist das, was übrig geblieben ist, von einem im Bau befindlichen Hochhaus in der nigerianischen Hauptstadt Lagos. Und die große Sorge über die etwa 100 Bauarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Gebäude befanden. Die Zahl geht aus der Einschätzung von zwei Bauarbeitern hervor, die sich in der Nähe des Gebäudes aufhielten. Eric Ntete sagt, dass er fast selbst in dem Hochhaus gewesen wäre. "Wir warteten gerade darauf, dass ein Bagger kommt und gräbt, aber der Bagger war noch nicht bereit, also saßen die anderen hier drunter und ich sagte zu einem meiner Brüder, wir sollten hier weggehen, denn als ich kam, sah ich, dass einige Stellen Risse hatten und sie sie bereits aufstemmten. Und als wir uns gerade in Richtung dieses Gebäudes bewegten und den Eingang des Hauses erreichten, stürzte es ein." In Nigeria, wo viele Vorschriften nur unzureichend durchgesetzt werden und die Baumaterialien oft minderwertig sind, kommt es häufig zu Gebäudeeinstürzen. Die Ursache dieses Einsturzes ist noch unklar, ebenso der Gesundheitszustand vieler Bauarbeiter unter den Trümmern. Als höchstwahrscheinlich gilt, dass viele während des Einsturzes gestorben sind. Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, dass man bereits schweres Gerät für die Aufräum- und Bergungsarbeiten entsandt habe.

