Die Zahl der auf der Intensivstation behandelten Corona-Infizierten in Deutschland hat ein neues Hoch erreicht. 3005 Intensivbetten waren am Montag nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin von Covid-Patienten belegt. Davon werde mehr als die Hälfte invasiv beatmet. Nach Einschätzung von Experten ist die derzeitige Situation sogar schlimmer als im Frühjahr. Es gebe wesentlich mehr infizierte Patienten auf anderen Stationen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller machten sich am Montag an der Berliner Charité ein Bild von der Lage. Auch hier werde die Zahl der mit Corona infizierten Intensivpatienten in den nächsten Wochen noch steigen, sagte der Charité-Vorstand Krankenversorgung, Ulrich Frei: "Die Zahlen steigen noch. Und da wir wissen, dass ca. 2 Prozent der Infizierten früher oder später intensivpflichtig werden, werden wir, wenn die Lockdown-Maßnahmen wirken, dennoch einen Bremsweg noch von zwei Wochen vor uns haben, der unsere Kapazitäten sehr anstrengen wird. Die Erkrankung, das zeigt sich deutlich, ist weiterhin eine tödlich gefährliche Krankheit. Es sterben auch Leute daran. Auch Leute unter 50 sterben daran." Ein großes Problem sei der Personalmangel, sagte Frei. Es gebe zu wenig Pflegerinnen und Pfleger. Auch viele Mitarbeiter würden sich in ihrem privaten Umfeld infizieren und damit für die Behandlung ausfallen. Angesichts dieser Lage habe er für Proteste wie am Wochenende in Leipzig kein Verständnis, sagte Scholz: "Und ich kann nur sagen, wer einmal hier gewesen ist und jetzt sich auch nur die Zahlen angeguckt hat, die die Aufgabe des Managements der Charité sind, die die Aufgabe von unheimlich vielen Pflegerinnen und Pflegern sind. Die mit großem persönlichen Einsatz und unter dramatischer eigener Anstrengung es möglich machen, das Leben geschützt wird. Der kann eigentlich nicht verstehen, dass Einige sagen, es ist doch nichts los." Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag 13.363 Corona-Neuinfektionen. 63 weitere Menschen sind an den Folgen einer Ansteckung mit dem Virus gestorben. Die Zahlen fallen am Montag in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln.

