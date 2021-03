Immer neue Gräber müssen in der brasilianischen Millionenmetropole Sao Paulo ausgehoben werden, immer wieder trauern Angehörige um Familienmitglieder, die an Covid-19 gestorben sind. Am Dienstag erfasste das Gesundheitsministerium in Brasilia 1972 Menschen, die innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Ein neuer trauriger Höchstwert. Insgesamt sind damit in Brasilien mehr als 268.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Corona-Infizierten in dem größten Land Lateinamerikas steht auf mehr als 11 Millionen. Nur in den USA und Indien sind die Zahlen noch höher. Nach den Berichten von lokalen Medien ist die Situation auf den Intensivstationen des Landes extrem kritisch, deren Belegung soll vielerorts bei über 90 Prozent liegen. Der Vater von Pamela Gabriela ist an Covid-19 gestorben. "Jede Minute geht ein Familienmitglied verloren. Das ist nicht normal, das kann nicht verharmlost werden. Wir müssen für den Egoismus bezahlen, den wir am Ende des vergangenen Jahres und zu Beginn dieses Jahres gesehen haben. Jetzt müssen die Leute mehr denn je verstehen, wie ernst die Lage ist. Leider muss jede Familie dafür bezahlen, dass andere unverantwortlich sind." Eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe hält laut Insidern 3000 Corona-Tote pro Tag in Brasilien für möglich. Sollten keine ernsthaften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in dem südamerikanischen Land ergriffen werden, sei dieses Szenario möglich, hieß es.

Mehr