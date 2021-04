Nach Kämpfen zwischen der Armee und Aufständischen der Karen in Myanmar fliehen immer mehr Menschen ins benachbarte Thailand. Seit Tagen nehmen die bewaffneten Auseinandersetzungen am Grenzfluss Salween auf der Seite Myanmars zu. Nach Behördenangaben haben sich inzwischen einige hundert Personen über den Fluss auf thailändisches Gebiet geflüchtet. "Es heißt, dass die Burmesen kommen um uns erschießen werden, deshalb sind wir hierher geflohen." Karen-Kämpfer überrannten am Dienstag eine Einheit der myanmarischen Armee am Westufer des Salween in einem Angriff vor der Morgendämmerung. Die Karen berichten, dass 13 Soldaten und drei ihrer Kämpfer getötet wurden. Das Militär Myanmars antwortete mit Luftangriffen in mehreren Gebieten nahe der thailändischen Grenze und durchkämmt mit Soldaten das Grenzgebiet. Unterdessen haben Unbekannte am Donnerstag offenbar zwei Luftwaffenstützpunkte in Myanmar angegriffen. Nach Medienberichten kam es auf einem Stützpunkt zu drei Explosionen. Auf einem anderen Militärflugplatz sollen Raketen eingeschlagen sein. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Kämpfe zwischen Armee und Aufständischen im Grenzgebiet nehmen zu. Immer mehr Flüchtlinge aus Myanmar in Thailand

