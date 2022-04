STORY: Einkaufen gehen ist für die meisten Menschen eh schon eine Last. Aber, wenn dann noch die Preise steigen und kaum Kohle im Portemonnaie ist, dann wird der Gang zum Supermarkt nicht nur ein beschwerlicher, sondern in einigen Fällen auch ein schwer bezahlbarer. Dafür gibt es dann Orte wie diesen. Bei der Tafel in Grevenbroich kostet ein kompletter Einkauf nur ein Euro. Die Tafeln in Deutschland sammeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, und verteilen diese kostenlos oder zu einem symbolischen Betrag an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Dazu der Geschäftsführer der Grevenbroicher Tafel, Wolfgang Norf, am Dienstag. O-TON WOLFGANG NORF, GESCHÄFTSFÜHRER DER GREVENBROICHER TAFEL: “Wenn die Steigerung der Kunden so enorm weitergeht, wie sie jetzt zurzeit steigt, werden wir irgendwann am Limit sein. Ich sage immer noch, wir sind hier in der glücklichen Situation, noch nicht am Limit zur arbeiten. Wir haben allerdings auch schon die Ausgabezeiten um ein Vielfaches verlängert, weil wir sonst mit der Bedienung gar nicht durchkommen.” Gemüse, Brot, Nudeln oder Obst - die Preise für Lebensmittel steigen wegen des Krieges in der Ukraine und der Inflation hierzulande. Für viele Menschen ist das ein Problem. Kundin Marianne Herrmann kann das nur bestätigen: O-TON MARIANNE HERRMANN, KUNDIN DER GREVENBROICHER TAFEL “Ja, man ist wirklich auf die Tafel mehr angewiesen und es kommen ja immer mehr Leute noch dazu. Das ist wirklich, das wird ganz schlimm noch.” Nach Angaben der Tafel gehören zu den aktuellen Kunden unter anderem viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Aber es gibt auch Hartz-4-Empfänger, Rentner und Leute, die Arbeitslosengeld 1 bekommen. Oder Personen, die zwar arbeiten, aber ihren Lebensunterhalt fast nicht mehr finanzieren können. Allein in Grevenbroich kommen rund 1.000 Menschen pro Woche zu den insgesamt vier über die Stadt verteilten Ausgabestellen der Tafel.

