Boostern gilt als das Erfolgsrezept, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Bund und Länder empfehlen eine Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten, für alle, vor allem aber für Ältere, Vorerkrankte und medizinisches Personal. Am Freitag hatten die Menschen im hessischen Pohlheim die Möglichkeit, die Empfehlung spontan in die Tat umzusetzen und sich in einem Impfbus gegen Corona impfen zu lassen. "Wir brauchen nicht nach Gießen und so weiter oder Heuchelheim, wie auch immer. Und wie gesagt, die dritte Impfung steht schon an. Also ich bin im Februar und März geimpft worden. Es muss jetzt sein, ich denke mal. Ich will ja nicht coronakrank werden." "Es ist sehr schön, dass es auch jetzt die Impfbusse gibt nach dem Schließen von den Impfzentren. Und da ich selber beim Katastrophenschutz bin, liegt es bei mir auf der Hand, dass ich auch dann die dritte Impfung natürlich mitnehme, einfach um mich selbst und meine Mitmenschen zu schützen." "Ja, ich finde das sehr in Ordnung. Wir mussten ja vorher fahren und hatten ziemlich spät Termine. Das war nicht so angenehm. Und hier wartet man halt, bis man dran ist, und kann geimpft werden. Und wenn man impfwillig ist, dann ist das so." Der verantwortliche Leiter der Impfambulanz im Landkreis Gießen beschrieb die Stimmung als gut. Er wolle das Angebot des Impfbusses noch erweitern.

