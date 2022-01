Tanzen darf man hier nicht, sich impfen lassen aber schon. Während in den Berliner Clubs wegen der Corona-Pandemie an Normalbetrieb nicht zu denken ist und auch viele von ihnen wegen des geltenden Tanzverbots geschlossen sind, hat die Berliner Clubszene das neue Jahr mit einer einwöchigen Impfaktion begonnen. Von Montag bis Sonntag ist ein Impfteam von 10 bis 19 Uhr in einem anderen Club vor Ort und verimpft den Impfstoff von Biontech und Moderna. Den Anfang machte am Montag die Event-Location Sage. Die Aktion sei «sehr gut angelaufen», sagte der Sprecher der Clubcommission, Lutz Leichsenring: "Diese kleine Aktion, die wir hier machen, nämlich viereinhalbtausend Leute impfen zu können, das ist ein kleiner Baustein. Wichtig, dass wir das machen, dass wir das anbieten. Und alle, die eben geimpft werden möchten oder müssen können das hier machen, ohne sich vielleicht in Gegenden zu bewegen, die für sie unbekannt sind. Auch niedrigschwellig, mit Leuten, die man vielleicht kennt und grüßen kann. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt." Wer sich impfen lassen will, muss vorher online einen Termin buchen. Möglich sind Boosterimpfungen aber auch Erst- und Zweitimpfungen. "Ich finde, es muss halt schnell gehen, um halt, wir befinden uns ja gerade in der sogenannten vierten Welle, um da auch folgeschnell gegenzuwirken. Deswegen, Schnelligkeit ist da, glaube ich, das A und O. " "Ich habe gestern abend geguckt, wo man sich boostern lassen kann, weil ich noch einen Tag frei hatte. Wurde das gleich aufgepoppt in der Suchmaschine. Und dann Abwicklung natürlich schnell und fix." Die Clubszene hatte schon mehrfach zum Impfen aufgerufen und im Sommer etwa die «Lange Nacht des Impfens» organisiert. Dabei wurde Musik in einem Impfzentrum aufgelegt. Und mit jeder Impfung - so jedenfalls die Hoffnung - kommen die Zeiten wieder näher, wo in den Clubs auch wieder getanzt werden kann.

Mehr