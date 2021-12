Vor dem Dom zu Köln standen die Menschen am Freitag Schlange - nicht für einen Gottesdienst, sondern für eine Coronaimpfung. So mancher, so manche wollte sich noch im alten Jahr etwa den Booster abholen. "Ich bin froh, dass ich die Booster heute bekommen kann, ich hätte sie sonst erst Ende Januar bekommen. Und im Dom zu Kölle, das ist doch was ganz besonderes als Kölsches Mädchen, oder?" Angst vor Impfnachwirkungen am Tag danach? Nicht bei diesem jungen Mann. "Bisher ist alles gut gegangen. Ich hoffe, dass ich maximal ein bisschen müde bin und damit kann ich auf jeden Fall umgehen." Zufrieden zeigte sich am Freitag auch die Hausherrin, die katholische Kirche in Gestalt von Domprobst Guido Assmann. "Wenn wir durch diese Aktion ein bisschen helfen können, dass Menschen wieder zusammenfinden können, dass in unserer Gesellschaft auch Menschen wieder gemeinsam teilhaben können am Leben, dann ist das unser Beitrag als Kölner Dom an dem gesellschaftlichen Auftrag für die Gesundheit der Menschen einen Teil beizutragen." Geimpft wurde im Dom aber nicht etwa im Beichtstuhl, sondern in dafür vorgesehenen Bereichen zwischen Wandschirmen. Impfen im Dom, eine Gelegenheit, die die Kölner gern wahrnahmen.

Mehr