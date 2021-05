Geimpft wird viel zurzeit in Deutschland. Aber, dass man dafür in eine Kirche geht, das ist doch eher ungewöhnlich. Doch nun gibt es das erste deutsche Modellprojekt in der Kirche Sankt-Antonius in Castrop-Rauxel. Dazu der Arzt Magnus Heier, der das Impfen in dieser Kirche initiiert hat: "Es gibt doch nichts Schöneres, als hier in der Kirche dieses wahnsinnig schöne Erlebnis des Geimpft-Werdens zu haben. Es gibt keine glücklicheren Patienten als gerade geimpfte Patienten. Es gibt keine schönere Rolle, im Moment als Impfarzt zu sein. Und das hier mit dem Kirchengebäude zu verbinden, ist doch auch für die Kirchen eine charmante Idee." Für Pfarrer Bernhard Dlugosch ist diese Maßnahme in dem Gotteshaus gar nicht allzu verwunderlich: "Die Leute kennen die Kirche. Sie ist mitten im Ort. Es ist niederschwellig. Sie müssen nicht Gott weiß, wohin fahren. Alle Voraussetzungen sind gut, dass es hier stattfinden kann. Und es spricht nichts dagegen. Wir haben auch Konzerte in der Kirche. Wir haben letztes Jahr eine Ausstellung hier gehabt. Von daher ist es so ungewöhnlich nicht, dass auch außerhalb der Gottesdienste andere Dinge hier stattfinden." Verimpft werden die Produkte von AstraZeneca und BioNtech. Rund 250 Impfungen sollen pro Tag verabreicht werden können. Und das Konzept wird gut angenommen. Wie diese Impf-Kandidaten am Mittwoch bestätigten: "Praxen sind überfüllter, als sowieso schon alles ist, deswegen. Also ich find das gar nicht mal so schlecht, dass das getrennt wird. Mich stört das nicht, Hauptsache ich kriege meine Impfung. Mehr brauche ich nicht. Ich warte nur, dass man mal wieder frei sich bewegen kann, ne, dass ich alles machen kann, was ich gerne möchte." "Also, hier sind ja getrennte Eingänge und ist ja viel mehr Platz als in einer Hausarztpraxis, und finde ich gut." Vermutlich helfen auch Initiativen wie diese dabei, dass das Robert-Koch-Institut am Mittwoch erneut sinkende Corona-Zahlen vermelden konnte: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt den Angaben zufolge weiter auf 72,8 von 79 am Vortag. Die Tendenz sieht also gut aus. Allerdings gilt nach wie vor größte Vorsicht. Und dazu gehört vor allem auch, dass sich alle Menschen weiterhin an Abstands- und Hygieneregeln halten sollten.

