Impfkampagne goes jeckisch - in Köln startete am Samstag der Versuch, Karnevalsfreunde für Immunisierungen zu gewinnen. Und so waren Frosch und Musik beim Verabreichen der Spritzen mit dem Corona-Impfstoff mitten auf dem Heumarkt gleich mit dabei. Ein Teilnehmer erklärte seine Motivation so: "Wir wollen den Karneval wieder so feiern, wie wir ihn vor Corona hatten, und das soll auch so sein. Und deswegen: Alle Leute, die Karneval feiern wollen, sollen auch impfen." Doch auch andere Motive zur Nutzung des Angebotes durften natürlich gelten. "Ich nutze das tatsächlich, weil mein Bruder demnächst heiratet. Und da ist quasi Pflicht, entweder PCR-Test oder genesen und getestet. Und ja, das wäre dann halt die nächste Möglichkeit, direkt zu impfen, und auch, weil man natürlich weiter am Leben teilnehmen möchte, so wie es jetzt aussieht." Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, das an der Impfaktion beteiligt war, sagte, man habe ein Signal setzen wollen. Die Vorgaben für die nächste närrische Saison vor Ort seien soweit zudem schon recht klar definiert. "Die Ostermann-Gesellschaft, die hier am 11.11. Veranstalter ist, hat sich entschieden, hier an dem Tag eine 2G-Regel anzuwenden. Das bedeutet, hier kommen nur geimpfte und genesene Menschen zusammen. Ich denke, das ist ein deutliches Signal dafür, dass wer den Karneval feiern will, wer wieder eng zusammenstehen will, dafür auch Verantwortung tragen muss und sich rechtzeitig vorbereiten muss durch eine Impfung." Am 11.11. wird die fünfte Jahreszeit auf dem Heumarkt also voraussichtlich im Zeichen von 2G ausgerufen. Dass die Jeckenstadt Köln den Karneval ernst nimmt, war bereits hinlänglich bekannt. Und mit dem Impfen verhält es sich ebenso.

