In Israel hat am Samstag die Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Gleich zu Beginn ließ sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Vakzin spritzen. Am Sonntag herrschte reger Betrieb an den Impfstellen. Auch in Israel sollen zunächst medizinisches Personal und Risikogruppen geimpft werden. Laut Gesundheitsbehörden gibt es in dem Land bisher insgesamt gut 372.000 Corona-Infektionen und mehr als 3000 Todesfälle - bei einer Bevölkerung von rund neun Millionen Menschen.

