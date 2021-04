Ausgerechnet kurz vor der geplanten Impfoffensive in Indien gegen die massive zweite Corona-Welle wird das Land von einem Mangel an Impfstoffen ausgebremst. Während die Gesundheitsbehörden am Freitag mit 386.452 Neuinfektionen erneut einen weltweiten Höchstwert meldeten, verschoben mehrere Bundesstaaten den für Samstag angepeilten Start der Impfung aller Erwachsenen. In Gujarat, dem Heimatstaat von Ministerpräsident Narendra Modi, wird erst in zwei Wochen damit gerechnet, wie die Regionalregierung mitteilte. Sie hoffe, bis dahin genügend Impfstoff zu erhalten. Auch im südlichen Bundesstaat Karnataka mit dem IT-Zentrum Bangalore ist ein Beginn am 1. Mai nicht möglich. Auch in der Wirtschaftsmetropole Mumbai werden die Impfzentren für drei Tage geschlossen. Dabei drängt die Zeit. Immer mehr Menschen sterben an Covid-19, die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um fast 3500. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, bis August nur 300 Millionen seiner Hochrisikopersonen zu impfen. Angesichts des massiven Anstiegs der Infektionszahlen und der Überlastung der Krankenhäuser gab aber Regierungschef Modi die Devise aus, ab dem 1. Mai alle Erwachsenen zu impfen. Modi steht in der Kritik, weil er politische und religiöse Massenveranstaltungen zugelassen hat, die in den vergangenen Wochen vermutlich zu sogenannten Super-Spreader-Events wurden. Unterdessen ist die internationale Hilfe angelaufen. Am Freitag brachte ein riesiges Transportflugzeug Covid-Nothilfe-Lieferungen aus den USA nach Neu Delhi. Insgesamt will die amerikanische Regierung Hilfsgüter im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar zur Bekämpfung der Pandemie in Indien zur Verfügung stellen. Deutschland will über die Bundeswehr am Samstag 120 Beatmungsgeräte in das südasiatische Schwellenland fliegen.

