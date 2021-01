Ankunft eines mobilen Impfteams des Roten Kreuzes im Seniorenheim Haus Elisabeth der Caritas in Dillenburg in Mittelhessen. Impfen ließen sich am Donnerstag betagte Bewohner des Hauses und auch Mitarbeiter - wie Michael Prehn, der hier in der Pflege tätig ist. "Ja, ich arbeite schon seit vielen Jahren in der Pflege. Und für mich war das klar: Ich will mich impfen lassen. Ich will wieder Normalität in meinem Leben haben, und deshalb ganz klar: sofort impfen lassen." Der Geschäftsführer der Einrichtung, Peter Bittermann, erklärt, was vor den Impfungen zu tun war: "Wir mussten als Voraussetzung zunächst natürlich die Impfbereitschaft aller Bewohner, aller Mitarbeiter erfassen, abfragen. Das war sehr aufwändig, weil neben der Zustimmungserklärung natürlich auch hier die Anamnese der Betreffenden eine Rolle spielt. Wir mussten räumliche Voraussetzungen schaffen. Wir mussten personelle Voraussetzungen schaffen durch zusätzliches Personal, was das von heute begleitet. Von daher sind die Vorbereitungen sehr, sehr umfangreich gewesen. Aber ich freue mich, dass alles gut funktioniert." Auch hier im Lahn-Dill-Kreis hatten die Impfungen nach Weihnachten begonnen. Bedarf besteht nach Angaben des Kreises an Personal, das die Impfungen durchführt. Dies werde wohl erstmal so bleiben. Leonie Ragar ist schon dabei: "Ich bin gerade fertig geworden mit meinem Medizinstudium. Ich mag es einfach, Menschen zu helfen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und da ich aktuell, ehrlich gesagt, Zeit habe und man kann ja auch nicht viel machen jetzt in der Pandemie, kann ich auch genauso gut beim Impfen helfen. Und hier ist wirklich ein nettes Team. Macht mir Spaß, in dem Pflegeheim hier zu impfen und auch einfach Teil dieser Kraftanstrengungen vom Land zu sein, dass wir endlich die Pandemie auch gemeinsam überwinden." Drei Tage lang wird im Haus Elisabeth insgesamt 200 Mal geimpft. Nach Angaben der Leitung haben sich 90 Prozent der Bewohner und 73 Prozent der Mitarbeiter dafür angemeldet.

