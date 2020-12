Zumindest in Hanau ist man schon bereit. Sollte demnächst ein Corona-Impfstoff zugelassen werden, dann kann in der hessischen Stadt im Impfzentrum in der August-Schärttner-Halle sofort losgelegt werden. Dazu Wolfgang Lenz, Einsatzleiter der Impfzentren im Main-Kinzig-Kreis am Donnerstag bei der Vorstellung: "Unsere bisherigen Testdurchläufe, auch ganz ohne Termin-System, sind da sehr optimistisch stimmend. Wir rechnen ja mit einem Durchsatz von etwa 1.000 Patienten pro Tag. Mehr Impfstoff wird voraussichtlich zunächst einmal nicht zur Verfügung stehen. Insofern ist das jetzt genau die Zahl, die wir hier leisten können. Von der Kapazität nach Überschlagsrechnungen wären wir aber durchaus auch in der Lage, ein zwei-, drei- oder auch vierfaches dieser Menge an Patienten hier am Tag zu versorgen. Also insofern sind wir gut aufgestellt." Insgesamt wird es in Hessen 30 Impfzentren geben. Und es melden sich auch weiterhin Ärzte, die beim Betrieb helfen wollen. Wann es genau losgeht, wurde nicht gesagt. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen dramatischen Infektions- und Todes-Zahlen, kann man wohl nur sagen: Je früher die Corona-Pandemie nachhaltig bekämpft werden kann, umso besser.

