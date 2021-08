Steigen Sie ein, in den Impfzug. Auf dem Schienennetz der Hauptstadt fuhr am Montag eine S-Bahn, die ihre Passagiere zum Impfen einlud. An Bord war medizinisches Personal, das aufklärte und dann den entscheidenden Piks setzte - zur Freude der Berliner Impflinge. Übrigens mit dem Einmalimpfstoff von Johnson&Johnson. "Jetzt sind Sie auch geimpft und die vierte Welle kann kommen. Kein Impfstoff ist 100 Prozent sicher, aber die Chance oder die Gefahr, dass man damit ins Krankenhaus kommt ist ohne Impfung zehn mal höher." "Ich bin auch ein ziemlich großer Fußballfan, wer weiß, wie es weitergeht, darf ich ins Stadion, wie sieht es aus mit ins Restaurant gehen, Kneipe gehen, dies, das. Was man halt als Jugendlicher oder jetzt Anfang Erwachsener mach." Christian Gravert ist Chefmediziner der Deutschen Bahn und erwartete von der dreistündigen Aktion rund 100 Impfungen. "Die 100 Leute werden für Berlin nicht den Unterschied machen, aber es gibt ja viele Impfzentren, im Alexa, bei Ikea, bei verschiedenen Gelegenheiten. Alle, die jetzt an den Bahnsteig kommen und bei uns nicht geimpft werden können, die werden wir ermuntern, dann eines dieser anderen Impfzentren aufzusuchen. Damit in den nächsten 14 Tagen sich noch möglichst viele Menschen impfen lassen." Der Impfzug in Berlin, mit der öffentlichkeitswirksamen S-Bahn-Aktion sollte er also kräftig an Fahrt aufnehmen.

