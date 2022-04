STORY: Dies sind Drohnenaufnahmen, die am Donnerstag gedreht wurden. Sie zeigen einen zerstörten Apartmentkomplex im Zentrum der Hafenstadt Mariupol in der Ostukraine. Mariupol ist zurzeit einer der am Stärksten umkämpften Orte zwischen dem russischen Militär und den ukrainischen Streitkräften, die weiterhin versuchen ihre Stadt zu verteidigen. Allerdings lass sich viele Informationen aus der Region nicht unabhängig überprüfen. Fakt ist jedoch, dass die russische Invasion der Ukraine am 24. Februar begonnen hat und damit seit rund 50 Tagen andauert. Schwer vorstellbar, dass hier noch Menschen leben. Aber sie versuche es, wie aktuelle Bilder aus der Stadt zeigen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden, wurden bereits Zehntausende Zivilisten getötet. Weiterhin gilt der Haupthafen am Asowschen Meer als eines der wichtigsten russischen Angiffs-Ziele in der östlichen Donbass-Region. Nach dem Abzug der Truppen rund um die Hauptstadt Kiew hat Moskau nun offiziell den Fokus auf dieses Gebiet gerichtet. In Russland spricht man nicht von Krieg. Dort spricht man, bei dem Vorgehen in der Ukraine, von einer „Sonderoperation“.

