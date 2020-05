Endlich wieder auf den Spielplatz gehen und schaukeln. Seit Mittwoch ist das in Bayern wieder erlaubt. Die Kinder und ihre Eltern hatten lange darauf gewartet. Wegen der Corona-Pandemie waren die Spielplätze seit Wochen geschlossen. Doch längst ist nicht alles so wie früher. Beim Spielen gelten weiterhin die Abstands- und Sicherheitsvorschriften. Familien sollen überfüllte Anlagen meiden und die Plätze unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nutzen. Auch auf dem Spielplatz gilt: 1,5 Meter Mindestabstand ist Pflicht. Die Erleichterung auf diesem Spielplatz in Aschaffenburg war dennoch groß: "Ja, gut, die letzten Monate, denke ich, waren auch da für alle Familien, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, eine Herausforderung. Das Pendeln zwischen Homeoffice, Job irgendwie auf die Reihe kriegen und dann natürlich auch noch die Kinder bespaßen. Also, aus dem Grund bin ich einfach froh, dass es hier in die richtige Richtung jetzt wieder geht." "Auf jeden Fall hat uns das gefreut, oder, Schatz? Immer, wenn wir raus sind, hat sie schon gesagt, sie kann hier nicht vorbeilaufen, weil ihr das so wehtut, dass sie nicht auf den Spielplatz darf. Deswegen war heute Morgen das erste: Wir gehen auf den Spielplatz." Auch in Sachen Spielplätze gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern dürfen die Spielplätze bereits seit der letzten Woche wieder betreten werden. Schleswig-Holstein, Sachsen, Hessen und Thüringen zogen am Montag nach. Neben den Spielplätzen in Bayern kamen auch die in Baden-Württemberg und Hamburg am Mittwoch dazu.