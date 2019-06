Hinweis: Dieser Beitrag darf aus urheberrechtlichen Gründen nach dem 7. Juni um 9 Uhr nicht mehr verwendet werden. Ein für den Anlass ungewohnt fröhlicher Blick in die Vergangenheit - den nicht nur Veteranen verfolgten, sondern auch Staats- und Regierungschefs sowie Militärangehörige aus aller Welt. Im südenglischen Portsmouth haben am Mittwoch die Feierlichkeiten zum sogenannten D-Day stattgefunden. Gemeinsam mit ihren Gästen erinnerte Königin Elizabeth an den Beginn der Landung alliierter Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944 - und damit an den Anfang vom Ende der Vorherrschaft der Nationalsozialisten auf dem europäischen Kontinents. Die Queen ehrte dabei die Gefallen und die Überlebenden. "Der Mut und die Opfer derer, die ihr Leben verloren haben, wird unvergessen bleiben. Mit Demut und der Freude eines ganzen Landes, ja der gesamten freien Welt sage ich: Danke." US-Präsident Trump, der am Montag zu einem Staatsbesuch in London eingetroffen war, trug ein Gebet vor, dass seinem Vorgänger Präsident Theodore Roosevelt zugeschrieben wird: "Oh Gott, schenk uns Glauben. Glauben an Dich, Glauben an unsere Söhne, an einander und Glauben an unseren gemeinsamen Kreuzzug. Dein Wille geschehe." Nach ihrer Ankunft hatte Königin Elizabeth die geladenen Gäste begrüßt, auch kam sie mit Veteranen des Zweiten Weltkrieges zusammen. Auch Trump und seine Fraue Melania begrüßten Menschen, die die den Krieg am eigenen Leib erlebt haben. Wie andere Politiker auch nutzte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Anwesenheit anderer Regierungschef für einen bilateralen Austausch. Am Rande der Feierlichkeiten zum D-Day setzte sie sich mit Donald Trump an einen Tisch.