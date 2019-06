Aus der Luft und per Hubschrauber bekämpfen die Einsatzkräfte den Brand in der Lieberoser Heide in Brandenburg. Das Feuer am früheren Truppenübungsplatz hat sich am Dienstag auf mehr als 100 Hektar ausgeweitet. Durch den Einsatz von Löschhubschraubern sei es aber gelungen, dass sich die Brandfläche inzwischen nicht weiter vergrößere, hieß es am Dienstagnachmittag. Die Arbeit der Feuerwehr sei hier aber schwierig, sagte Christian Liebe, Kreisbrandmeister im Landkreis Dahme-Spree: "Wir haben halt das Problem, dass in der Lieberoser Heide munitionsversuchte Gebiete sind. Und da befinden wir uns auch. Und wir haben eigentlich als Einsatzkräfte nur die Möglichkeit, von Waldwegen aus zu löschen. Die Waldwege sind auch durch den KMBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst - A.d.R.), der auch hier mit vor Ort als Fachberater hier tätig war, für uns freigegeben worden für Einsatzzwecke. Und auch von dort können wir nur löschen. Nichts anderes. Und das ist unsere Taktik, die wir als Feuerwehren dort machen können, und die Hubschrauber von oben können halt ihre Möglichkeit machen, wie sie Brandstellen auch mittendrin da vielleicht auch gezielter löschen können." Hubschrauber und Feuerwehr entnehmen das Löschwasser aus dem nahe gelegenen Teersee. Für diese Zwecke reicht das Wasser. Doch Liebe wünscht sich eher Wasser von oben. "Die Großbrände in der letzten Zeit haben ja eigentlich gezeigt, es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder es kommt mal viel Regen, oder wir haben eine Chance über die Hubschrauber und Regen ist nicht in Sicht. Also, ich denke, wir hoffen, dass wir es in dem Rahmen lassen, aber wir werden mit der Brandbekämpfung definitiv noch viele Tage zu tun haben." Allein am Dienstag waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen der Rauchentwicklung bittet die Feuerwehr alle Bewohner in der Region, weiter Fenster und Türen geschlossen zu halten. Und die Einsatzkräfte in Brandenburg sind weiter in Alarmbereitschaft. Die Mischung aus mangelnden Niederschlägen, Sandböden und den Kieferwäldern gelten als im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.