In Ecuador reißen die regierungskritischen Proteste nach Kürzungen staatlicher Subventionen nicht ab. Ein Generalstreik am Mittwoch verlief überwiegend friedlich, allerdings kam es auch zu Straßenschlachten zwischen maskierten Jugendlichen und der Polizei. In der Hauptstadt Quito wurden nach Augenzeugenberichten mehrere Menschen verletzt. Die Proteste hatten sich an der Sparpolitik der Regierung entzündet. Unter anderem sind die Treibstoffpreise durch die Streichung von Subventionen stark gestiegen. Landesweit legte der Ausstand am Mittwoch das öffentliche Leben lahm, Geschäfte blieben geschlossen und an den Schulen fiel der Unterricht aus.