In Finnland haben am Sonntagmorgen die Wahllokale geöffnet, damit die Bürger ihre Stimme für ein neues Parlament abgeben können. Denn im März war die bisherige Regierung bestehend aus einer Mitte-rechts-Koalition unter der Führung des Ministerpräsidenten Juha Sipilä zurückgetreten. Den Umfragen zufolge liegen zurzeit die Sozialdemokraten von Antti Rinne vorn. Damit könnte nach 15 Jahren erstmalig wieder ein linker Politiker an die Regierung kommen. Aber auch die rechtspopulistische Partei "Die Finnen" hatten in den vergangenen Wochen stark zulegen können. Und falls die Meinungsforscher recht behalten, könnte erstmalig in der Geschichte Finnlands keine Partei über zwanzig Prozent kommen. Daher wird wohl nach der Auszählung der Stimmen mit Spannung auf die möglichen Koalitions-Optionen geschaut werden.