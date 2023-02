STORY: Dramatische Bilder, veröffentlicht von der US-Küstenwache, zeigen die Bergung eines in Seenot geratenen Mannes - kurz nach dem Kentern seines Schiffs, vor der Küste des US-Bundesstaates Oregon. Am Freitag hatte den Mann noch einen Notruf von seinem rund elf Meter langen Schiff absetzen können. Die Küstenwache schickte einen Hubschrauber, aus dem dann ein Retter an einer Seilwinde hinabgelassen wurde. Der schwamm dann zu dem Schiff, das gerade kenterte. Der Mann an Bord wurde ins Meer geschleudert. Dann gelang die Rettung aus den sechs Meter hohen Wellen. Der Seemann erlitt nach Angaben der Retter leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er wird sich nun vor den Behörden verantworten müssen. Gegen ihn wird ermittelt, denn er steht im Verdacht, das Schiff gestohlen zu haben.

