STORY: Die in Russland inhaftierte US-amerikanische Star-Basketballerin Brittney Griner hat US-Präsident Joe Biden in einem Brief um Hilfe gebeten. Griner wurde am 17. Februar auf einem Moskauer Flughafen in Gewahrsam genommen, weil sie Cannabisöle zur Verwendung in einem Verdampfer mitgeführt haben soll. In der vergangenen Woche war sie der vorsätzlichen Einfuhr von Betäubungsmitteln angeklagt worden. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 10 Jahre Haft in einem russischen Gefängnis. In der Untersuchungshaft sei sie völlig allein mit ihren Gedanken, ohne den Beistand von Ehefrau, Familie, Freunden oder ihrer olympischen Errungenschaften, schreibt Griner in dem Hilfegesuch. Sie habe Angst, dass sie für immer im Gefängnis bleiben könnte. "Bitte tun Sie alles, was Sie können, um uns nach Hause zu bringen" appelliert sie an Biden. Griner ist Star-Center in der WNBA-Mannschaft Phoenix Mercury. US-Beamte glauben, Griner sei zu Unrecht inhaftiert worden, auch angesichts aktuell hoher Spannungen zwischen Moskau und Washington wegen des Konflikts in der Ukraine. Die Pressesprecherin im Weißen Haus, Karine Jean-Pierre, sagte am Dienstagabend, Biden habe den Brief gelesen. Für ihn sei die Freilassung der Sportlerin eine Priorität. Griners nächste Anhörung in Russland ist für den 7. Juli angesetzt.

