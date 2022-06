STORY: Die Fälle von Dehydrierung unter Kleinkindern in Indien ist in den vergangenen Tagen immer weiter angestiegen. Besonders im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh spitzt sich die Lage weiter zu. Ein örtlicher Krankenhaus-Arzt beschreibt die Situation in Gorakhpur am Montag: "Wir sehen Kinder mit gesundheitlichen Problemen wie Bauchschmerzen, starkem Durchfall, Erbrechen und leichtem Fieber. Sie kommen in diesen Tagen in großer Zahl." Indien hat in diesem Jahr einen frühen und extrem heißen Sommer erlebt. Das macht alten Menschen und Kleinkindern große Probleme, wie dieser Vater bestätigt: "Es ist drei Tage her, dass wir unser Kind ins Krankenhaus eingeliefert haben. Ein Arzt hat uns das verordnet. Jetzt sinkt das Fieber - aber es steigt dann auch wieder an." Nach Ansicht von Fachleuten haben die hohen Luft-Temperaturen auch zu einem Anstieg der Fälle von Denguefieber, Malaria und Typhus geführt. Zudem hat sich das Risiko eines Hitzschlags sowie der Dehydrierung erhöht. Seit März sind die Menschen in Indien fast ununterbrochen einer Hitze von weit über 40° C ausgesetzt. Schätzungen zufolge sind bereits Hunderte Personen an den Folgen der extremen Temperaturen gestorben. Außerdem sind die Ernten beeinträchtigt. Und es gibt Waldbrände sowie immer wieder Stromausfälle.

