STORY: Die indische Raumfahrtbehörde Indian Space Research Organisation (ISRO) hat am Sonntag von der Raumstation Sriharikota im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh aus, einen Erdbeobachtungssatelliten erfolgreich in eine Umlaufbahn gebracht. Die Transport-Rakete hob ohne Probleme um 9.18 Uhr Ortszeit vom Satish Dhawan Space Centre ab. Wie erhofft, wurde die erste Stufe planmäßig durchgeführt und abgetrennt. Das Gleiche passierte im Anschluss mit der zweiten und dritten Stufe. Der rund 135 Kilogramm schwere Satellit bietet nach Angaben der ISRO fortschrittliche optische Fernerkundung im Infrarotband mit hoher räumlicher Auflösung. Ziel der Mission war es, den indischen Erdbeobachtungssatelliten EOS-02 in eine niedrige Erdumlaufbahn in circa 350 km Entfernung vom Äquator zu bringen.

Mehr