STORY: Nur einen Tag nach dem Einsturz einer Fußgängerbrücke im Westen Indiens sind unter anderem Mitarbeiter einer Baufirma festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei gab es am Montag insgesamt neun Festnahmen. Und gegen einen Bauunternehmer wurden Ermittlungen eingeleitet. Das in Gujarat ansässige Unternehmen, war seit 15 Jahren für die Instandhaltung der Brücke zuständig. Laut den Behörden kamen bei dem Einsturz der Brücke am Sonntag mindestens 140 Menschen ums Leben. Viele Personen seien ins Wasser gestürzt. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Morbi im Bundesstaat Gujarat. Zum Zeitpunkt des Einsturzes sollen etwa 400 Personen auf der rund 230 Meter lange Hängebrücke gewesen sein.

