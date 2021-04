Medizinischer Sauerstoff wird knapp in Indien. Angesichts einer sogenannten Doppelmutante des Coronavirus ist die Zahl der Neuinfektionen den dritten Tag in Folge auf globalem Höchstwert, zuletzt bei mehr als 346.000. Die Versorgung der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten Menschen mit Sauerstoff war vielfach kaum möglich. Die Regierung setzte die Luftwaffe und Züge zur Verteilung der Sauerstoff-Flaschen ein. "Wissen Sie, wie Menschen an Sauerstoffmangel sterben? Haben Sie schon mal einen Fisch auf dem Trockenen gesehen?", so dieser Mann aus Neu Delhi, der angibt, gerade seine Frau verloren zu haben. "Mehr als 20 Patienten sind hier so leidend gestorben. Das ist unvorstellbar. Wir hätten doch Sauerstoff gekauft, wenn wir das gewusst hätten. Ich habe schon viel Geld ausgegeben und hätte noch mehr bezahlt." Umgerechnet fast 9000 Euro habe er bereits ausgeben für die Behandlung seiner Frau. "In unserem Krankenhaus sind 70 Patienten in kritischem Zustand, sie brauchen Sauerstoff. Das ist vorrangig, die Behandlung kommt später", so dieser Mediziner. Aus Furcht vor einer Verschärfung der Pandemie durch Einreisen aus Indien schränkt Deutschland den Reiseverkehr zwischen Indien und der Bundesrepublik deutlich ein. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn am Samstag mitgeteilt. Ab Montag dürften Deutsche aus Indien nur noch dann einreisen, wenn sie vor ihrem Abflug getestet wurden. Nach Ankunft müssen sie 14 Tage in Quarantäne gehen. Ausländer dürfen nicht mehr aus Indien nach Deutschland reisen.

