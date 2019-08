Verwirrung in den Straßen des indischen Bundesstaates "Jammu und Kaschmir": Denn die Führung Indiens will den autonomen Sonderstatus ihres Teils der Himalaja-Region Kaschmir aufheben. Damit riskiert man Unruhen im nördlichsten Bundesstaat von Indien. Zudem verschärften sich die Spannungen mit Pakistans Führung, die ebenfalls Anspruch auf die gesamte Region erhebt. Passanten in der Sommer-Hauptstadt des Bundesstaates, Srinagar, sagten am Montag: O-Ton: "Es herrscht eine Stimmung der Konfusion seit vergangener Nacht. Erstens, das Internet wurde gesperrt. Und dann gingen auch unsere Mobil-Telefone nicht mehr. Wir können nicht unsere Familien informieren, was los ist. Sie machen sich bestimmt Sorgen." O-Ton: "Es war nicht so viel los heute morgen. Aber jetzt kommt man kaum noch irgendwohin durch. Überall, wohin man schaut, werden Menschen geschlagen, auch mit Stöcken. " Die Regierung des Hindu-Nationalisten Narendra Modi brachte am Montag eine Initiative ins Parlament ein, mit der die Sonderrechte des Bundesstaates "Jammu und Kaschmir" gestrichen werden sollen. Dies ist der weitestgehende Vorstoß einer indischen Regierung zur Veränderung des Status Quo in der Unruhe-Region in nahezu sieben Jahrzehnten. In Neu-Dehli erklärte Innenminister Amit Shah, inwiefern man die in der Verfassung garantierte Vorschrift aufheben wolle, nach der bisher nur Einwohner des mehrheitlich von Muslimen bewohnten Bundesstaates Grundstücke kaufen können und derzufolge bislang nur Menschen aus Jammu und Kaschmir ein Anrecht auf Arbeitsplätze in der Verwaltung des Bundesstaates haben. Muslime sind eine Minderheit in dem mehrheitlich von Hindus geprägten Indien. Der indische Oppositionsführer Ghulam Nabi Azad sagte daher Montag im Parlament O-Ton: "Die Regierungspartei hat heute sowohl die Verfassung als auch die Demokratie ermordet!" Allerdings gab es in der Winterhauptstadt des Bundesstaates, Jammu, auch lautstarke Zustimmung für die Entscheidung der Zentralregierung: O-Ton: "Das ist die komplette Freiheit, die wir jetzt seit 1947 vollendet haben. Daran werden sich die kommenden Generationen noch für die nächsten 100-200 Jahre erinnern!" Die beiden Atommächte Pakistan und Indien - das eine muslimisch geprägt und das andere hinduistisch - beide also beanspruchen Kaschmir jeweils für sich und haben seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 drei Mal Krieg gegeneinander geführt. Ein weiterer, kleinerer Teil von Kaschmir wird derzeit de facto von China verwaltet.