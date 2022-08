STORY: Das ist die Wirkung von rund 3.700 Kilogramm gezielt eingesetztem Sprengstoff. Die beiden Hochhäuser mit jeweils mehr als 40 Stockwerken liegen bzw. lagen in einem Wohngebiet nahe einer viel befahrenen Autobahn am Rande der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Der Oberste Gerichtshof hatte den Abriss der Twin Towers im vergangenen Jahr wegen des Verstoßes gegen Bau- und Brandschutznormen angeordnet. Auch einige Gebäude in der Umgebung wurden mit Plastikplanen abgedeckt, um sie vor den Folgen der Sprengung zu schützen. Tausende Menschen waren zuvor aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen.

Mehr