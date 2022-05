STORY: Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan in der Nacht zu Montag. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta versammelten sich Tausende zum Massengebet, um dieses besondere religiöse Ereignis gemeinsam zu begehen. In Indonesien sind 88 Prozent der Bevölkerung muslimisch. Und mit über 191 Millionen Muslimen ist Indonesien der Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Rechtzeitig zur Feier wurden in dem Land die Corona-Beschränkungen gelockert. In den letzten zwei Jahren hatte die südostasiatische Nation hingegen mit einer der höchsten Corona-Infektions-Raten in Asien zu kämpfen. Aber in den letzten Monaten wurden viele der Restriktionen gelockert, da die Ansteckungen stark zurückgegangen waren.

