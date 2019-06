Freundlicher aber verhaltener Applaus für Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Bei den anschließenden Reden wurde deutlich, dass es durchaus Meinungsverschiedenheiten über den richtigen wirtschaftspolitischen Kurs in Deutschland gibt. Aus Sicht von Merkel, kann sich die Bundesregierung das Fachtkräfteeinwanderungsgesetz, den Digitalpakt für Schulen, die milliardenschwere Förderung der Künstlichen Intelligenz oder die geplante steuerliche Forschungsförderung als Erfolge auf die Fahne schreiben. Zugleich sprach sie von Versäumnissen der Industrie: "Wir sind hoffnungslos zurück in allen Bereichen, und das ist nicht nur eine Schuld der Regierung, wenn es um Plattform-Wirtschaft geht, wenn es um die Frage geht, wie wir unsere Daten in Zukunft speichern und vernetzen und wie daraus neue Wirtschaftsmodelle entstehen." Industriepräsident Dieter Kempf war der Bundesregierung dagegen vor, immer mehr zur Belastung für die Wirtschaft zu werden. Die große Koalition aus Union und SPD stehe für das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung. Der Kurswechsel sei fällig: "Wir als Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge. Wir sorgen uns um unser Land, um unsere Gesellschaft und um die Zukunft für unsere Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen." Schützenhilfe bekam Merkel von Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD. "Die Grundlage des Kaufmanns ist das Nörgeln", sagte der Bundesfinanzminister. Zuvor hatte er für seinen Hinweis auf die anstehende Einführung der steuerlichen Forschungsförderung nur wenig Beifall bekommen.