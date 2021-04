Zum Auftakt einer ereignisreichen Woche halten europäische Aktienanleger ihr Pulver trocken. Dax und EuroStoxx50 zeigten sich am Montag kaum verändert. Über die weitere Entwicklung dürften zum einen die Berichtssaison und zum anderen die Ergebnisse der Notenbanksitzung in den USA entscheiden", sagten Analysten. Die Aufwärtstrends in New York und Frankfurt seien intakt, mit entsprechenden positiven Impulsen stünde einer Fortsetzung der Börsenrally nichts im Wege. Derzeit sei die Luft am Aktienmarkt aber etwas raus, sagt Robert Halver von der Bader Bank: "Wir haben keinen richtigen Trend mehr hier im deutschen Aktienmarkt mehr, das ist mein Eindruck. Es ist ja so, dass ja viele positive Nachrichten verarbeitet sind. Es wird mehr geimpft, selbst in Europa, in Deutschland. Wir haben eine hemmungslose Finanzpolitik, eine Sintflut an Geld. Aber das weiß der Markt jetzt. Umgekehrt will er auch nicht runter, weil die Alternative fehlt." Unterdessen hellt sich die Stimmung der Firmen in Deutschland trotz der dritten Corona-Welle im April leicht auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte zwar auf den höchsten Wert seit Juni 2019, das Plus fiel allerdings überraschend gering aus. Dabei bleibe das Bild uneinheitlich, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Wir haben nach wie vor eine gute Konjunkturentwicklung in der Industrie. Weniger gut läuft es natürlich in den von der Pandemie betroffenen Bereichen: Gastronomie, Reise, auch der Präsenzeinzelhandel hat nach wie vor Probleme. Da hat es sich etwas verbessert, weil es ja ein paar Öffnungen gab. Aber da die Infektionszahlen nach wie vor hoch sind, erwarten die Unternehmen für die Zukunft nichts Gutes." Die befragten Manager beurteilten ihre Lage günstiger als zuletzt, blickten aber skeptischer auf die Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate, sagte Fuest. Ökonomen trauen der deutschen Wirtschaft nach einem coronabedingten Rückgang zum Jahresauftakt 2021 für das laufende zweite Quartal spürbares Wachstum zu. Für das Gesamtjahr rechnen die führenden Forschungsinstitute mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 3,7 Prozent.

