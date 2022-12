STORY: Meterhohe Flammen waren am Mittwoch in der kolumbianischen Stadt Barranquilla zu sehen. Dort war zuvor ein Treibstofftank explodiert. Bei den Löscharbeiten kam nach Angaben der Behörden ein Feuerwehrmann ums Leben. Der Betrieb im Hafen von Barranquilla wurde ausgesetzt. "Wir sind dabei, das Feuer zu kontrollieren und es zu löschen. Wir lassen den Tank, in dem das Feuer ist, ausbrennen. Gleichzeitig werden wir die Umgebung evakuieren. Wir werden die Situation weiter beobachten." Es wurde erwartet, dass die Löscharbeiten bis zu vier Tage dauern könnten. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte seine Unterstützung zu. Wie es zu der Explosion und dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.

Mehr