STORY: Die Flammen lodern hoch in dem Straßenzug in der zentralmexikanischen Stadt Aguascalientes. Zuvor war ein Tanklastwagen am Donnerstag in die Überführung einer Bahntrasse gekracht. Wohnhäuser wurden von dem Feuer erfasst sowie ganze Autoreihen. Dichter Qualm stieg auf, zahlreiche Gebäude wurden evakuiert. Bis zu 1.000 Menschen wurden nach Angaben der örtlichen Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Laut Behörden kam niemand bei dem Unfall ums Leben, auch gab es demzufolge keine ernsthaft Verletzten. Ein Dutzend Personen konnte aus Häusern gerettet werden. Der Fahrer des Tankkraftwagens sei in Gewahrsam genommen worden, hieß es.

