STORY: Das gab es in New York lange nicht mehr: Ein jüngst veröffentlichter Zivilverteidigungsfilm zeigt Bewohnerinnen und Bewohnern, wie sie sich im Fall eines Atomschlags gegen ihre Stadt verhalten sollten. Vor computergenerierten Hintergründen empfiehlt eine Sprecherin des New York Emergency Management Department, sofort ein Gebäude aufzusuchen, sich von Fenstern fernzuhalten und schnellstmöglich duschen zu gehen. An den Empfehlungen hat sich seit den 50ern kaum etwas geändert. Dennoch zeigten sich manche New Yorker verunsichert. "Diese Information ist schon ein wenig beunruhigend. Es gibt schon so viele andere Dinge, über die man sich Sorgen machen muss." "Es gibt sicher einen berechtigten Grund dafür. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Aber ja, ich bin schon verängstigt." Die Stadtverwaltung verteidigte am Mittwoch die Entscheidung, den Infoclip zu produzieren, auch wenn für New York keine akute Gefahr bestünde. Bürgermeister Eric Adams bestritt, dass es sich um Panikmache handele, und sagte, er glaube fest daran, dass "Vorsicht besser ist als Nachsicht". Der Film sei direkt nach dem Angriff auf die Ukraine in Auftrag gegeben worden. "Lasst uns vorbereitet sein. Und damit ist nicht nur ein Atomangriff gemeint, sondern jede Naturkatastrophe. Packen Sie eine Tasche, vergewissern Sie sich, wo sich Ihre Medikamente befinden. Das ist einfach klug." Noch in den 60er Jahren hatte es auch in New York großangelegte Übungen gegeben, in die die ganze Stadt einbezogen waren.

