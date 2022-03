STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel: "Wir haben diesmal eine völlig andere Situation als 2015. Die Menschen kommen visafrei in unser Land und dürfen sich frei bewegen. Das macht es natürlich mit einer Verteilung etwas schwieriger, weil sie die Menschen überzeugen müssen, nicht in Berlin zu bleiben, sondern vielleicht nach Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz zu fahren und vielleicht auch in ländlichen Gebieten untergebracht zu sein oder in Brandenburg. Und das verkompliziert das Verteilen. Ich denke, im Vordergrund steht die humanitäre Versorgung. Und wir haben ja hier auch ein Beispiel dafür, dass wir auf solche Lagen jetzt besser eingestellt sind als damals. Ich sehe auch, dass die Akteure, ob es die Kommunen sind, die Länder und der Bund, besser vorbereitet sind, in der ganz überwiegenden Zahl. Und wirklich gerade eine großartigen Job gerade leisten."

