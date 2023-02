STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin nach dem Flüchtlingsgipfel mit Komunen und Ländern: "Lassen Sie mich unsere inhaltlichen Ergebnisse zusammenfassen. Wir mobilisieren zusätzlichen Wohnraum und Unterkünfte für Geflüchtete. Wir schaffen mit einem digitalen Migrations-Dashboard für Länder und Kommunen jederzeit Transparenz über die aktuelle Migrationslage. Wir sorgen für mehr Steuerung, mehr Ordnung und mehr Rückführungen. Wir sorgen für Integration von Anfang an, um unsere Sprache und Werte zu vermitteln. Wir haben es heute erstmals geschafft, über alle Ebenen hinweg, das heißt: kommunale Ebene, Länderebene und der Bund, feste Arbeitsstrukturen zu vereinbaren. Wir haben feste Arbeitsstrukturen in einem eng umrissenen Kontext. Ich stelle Ihnen den gleich vor, in verschiedenen Arbeitsstrukturbereichen vereinbart und einen festen Zeitplan dafür uns vorgenommen, nämlich bis Ostern, auch konkrete Ergebnisse zu haben."

