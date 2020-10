Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten dürfen ohne einen negativen Coronavirus-Test von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Hoteliers und Gastwirte kritisieren das Verbot, das laut dem Geschäftsführer der Dehoga Bayern Thomas Geppert viel zu kurzfristig bekanntgegeben worden sei. "Jetzt wurde das gestern Nacht veröffentlicht, und zwei Stunden später tritt es in Kraft. Das ist Null Vorlauf, da können wir nicht planen, und gerade der Tourismus lebt von Planbarkeit. Also wir hätten schon gerne das nicht aus der Presse erfahren, sondern vorab. Zum einen muss es ja praktikabel sein. Es nutzt Ihnen ja nichts, wenn Sie nur drei Bezirke in Berlin nennen, Sie brauchen ja die Postleitzahlen, die dahinter sind. Und das ist die große Herausforderung jetzt. Alle 11.000 Betriebe allein in Bayern müssen jetzt tagtäglich sich Postleitzahlen raussuchen, schauen, ob was im Ministerialblatt veröffentlicht ist oder nicht, und dann entsprechend reagieren." Geppert kritisiert das Verbot auch grundsätzlich, da Infektionen hauptsächlich nicht in organisierten Bereichen geschehen würden, sondern eher in privaten. Die Entscheidungen der Bundesländer werden zum Großteil nach dem Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gefällt. Unter besonderer Beobachtung stehen derzeit die betroffenen Berliner Bezirke, Bremen sowie Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Menschen aus diesen Gebieten dürfen also nur noch frei in Deutschland reisen und übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test haben, der höchsten 48 Stunden alt ist. Berlin, NRW, Thüringen und Bremen haben sich bereits gegen ein Beherbergungsverbot ausgesprochen. NRW schließt ein Verbot in Zukunft aber nicht aus. Thüringen spricht sich hingegen für Ausreiseverbote für Betroffene in Risikogebieten aus.

