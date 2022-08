STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine erneut Unterstützung zugesichert. Bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim sagte Scholz per Videoschalte aus Kanada, die internationale Gemeinschaft werde die "illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums durch Russland" niemals akzeptieren. "Der unprovozierte und ungerechtfertigte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wurde vom ukrainischen Volk mit größter Gegenwehr beantwortet. Dem ukrainischen Volk zolle ich meinen größten Respekt. Ihre Entschlossenheit und ihre Tapferkeit werden in der ganzen Welt bewundert. Sie lehnen eine Welt ab, in der Macht Recht schafft, in der Großmächte kleinere Staaten einfach schlucken können, wenn sie wollen. Dieser Gipfel zeigt, dass die Partner der Ukraine heute geeinter denn je sind." Laut Informationen aus Teilnehmerkreisen kündigte Scholz zudem neue umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro an. Der Haushaltsausschuss müsse den Ausgaben noch zustimmen, hieß es.

