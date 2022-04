STORY: Die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai bereitet eine Lockerung der verhängten Corona-Beschränkungen vor. Ziel sei es, bis Mittwoch die Ausbreitung des Virus außerhalb von Quarantänezonen zu stoppen, sagten zwei Insider. Dafür sei es erforderlich, dass die Behörden Testungen beschleunigen und positiv getestete Personen in Quarantänezentren einweisen, heißt es in einer auf Samstag datierten Rede eines örtlichen Repräsentanten der Kommunistischen Partei. Shanghai gilt zurzeit als das Epizentrum der größten Infektionswelle in China seit dem Ausbruch Ende 2019 in Wuhan. Die Behörden hatten am 28. März einen Lockdown für Teile von Shanghai und am 1. April für das gesamte Stadtgebiet verhängt. Viele frustrierte Einwohner Shanghais nutzen soziale Medien , um sich über die Schwierigkeiten bei der Lebensmittelbeschaffung, den Einkommensverluste, den getrennten Familien und den schlechten Bedingungen in zentralen Quarantänezentren Luft zu machen. Die Spannungen hatten sich auch in öffentlichen Protesten oder Rangeleien mit der Polizei entladen.

