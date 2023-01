STORY: Der niedersächsische Innenminister und SPD-Politiker Boris Pistorius soll Bundesverteidigungsminister werden. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mehreren Insidern. Bundeskanzler Olaf Scholz habe sich für den 62-Jährigen als Nachfolger von Christine Lambrecht entschieden. Diese hatte am Montag ihren Rücktritt angekündigt. Pistorius gilt in seinem Bundesland als beliebt sowie als kommunikations- und durchsetzungsstark. Er ist Mitglied des SPD-Parteivorstandes und wurde bereits mehrfach für Posten auf Bundesebene gehandelt. Mit der Entscheidung für Pistorius gibt Scholz seine bisherige Linie auf, dass Männer und Frauen in gleicher Zahl im Kabinett vertreten sein sollen. Die Männer wären nun in der Mehrzahl. Aus Regierungskreisen hieß es, die Kabinettsumbildung beschränke sich auf das Verteidigungsministerium. Im Gespräch ist allerdings, dass Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Anfang Februar ihre Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in Hessen erklären könnte. Vielfach wird erwartet, dass sie dann ihren Ministerposten aufgibt. Damit wäre ein weiterer Kabinettsposten neu zu besetzen.

