STORY: Deutschland liefert einem Insider zufolge den Kampfpanzer Leopard an die Ukraine. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstagabend von einer mit dem Vorgang vertrauten Person. Zuvor hatte das Magazin "Spiegel" ohne Angaben von Quellen von der Entscheidung berichtet. Demnach geht es um mindestens eine Kompanie Leopard 2A6. Diese umfasst üblicherweise 14 Panzer. Weitere Verbündete - unter anderem aus Skandinavien - wollen dem Magazin zufolge ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Ein Regierungssprecher wollte sich zu den "Spiegel"-Angaben nicht äußern. In Regierungskreisen war zuvor betont worden, dass eine Bereitschaft der USA zur Lieferung von eigenen Kampfpanzern positiv gesehen werden würde. Medienberichten zufolge wird dies nun erwogen.

