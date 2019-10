Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich, britischen Regierungskreisen zufolge, in einem Telefonat mit Premierminister Boris Johnson skeptisch zu den Aussichten für ein Brexit-Abkommen geäußert. Eine Übereinkunft sei überaus unwahrscheinlich, sollte Nordirland nicht in der Zollunion mit der EU verbleiben, habe Merkel laut einem Insider gesagt, der nicht genannt werden wollte. In Berlin traf sich die Bundeskanzlerin am Dienstag mit dem neuen EU-Parlamentschef David Sassoli. "Und wir haben ja auch große Aufgaben vor uns. Dazu gehört natürlich der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, das wird heute ein Gegenstand unseres Gesprächs sein, zumal der Präsident weiter reist nach London zu dem britischen Premierminister." Anschließend kamen sie in Berlin auch mit Ratspräsident Tusk zusammen. Noch am Abend wird Sassoli in London erwartet. Der britische Premierminister hatte am Mittwoch neue Vorschläge für den Ausstiegsvertrag mit der EU vorgelegt.