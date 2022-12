STORY: Der Gründer und ehemalige Chef der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist auf den Bahamas verhaftet worden. Das Büro des Generalstaatsanwalts der Bahamas teilte mit, Bankman-Fried sei am Montag festgenommen worden, nachdem die US-Staatsanwaltschaft ihn strafrechtlich angeklagt habe. Man erwarte seine Auslieferung an die USA Die Polizei in den Bahamas erklärte, Bankman-Fried werde am Dienstag vor dem Magistratsgericht in Nassau erscheinen. Dessen Anwalt hatte zunächst auf Anfragen nicht reagiert. FTX hatte am 11. November in den USA Gläubigerschutz beantragt, nachdem Kunden als Reaktion auf die heimliche Verschiebung von Einlagen im Volumen von zehn Milliarden Dollar massenhaft Gelder abgezogen hatten. Bankman-Fried hat jegliche Betrugsvorwürfe zurückgewiesen.

