STORY: Nach wochenlangem Gezerre um eine unabhängige Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist ein internationales Experten-Team auf dem Weg zu der wiederholt beschossenen Anlage. Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), schrieb am Montag auf Twitter, man müsse die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten. Die IAEA-Delegation unter seiner Leitung werde in dieser Woche in Saporischschja ankommen. Ein genauer Termin wurde zunächst nicht bekannt. Unterdessen warfen sich die Ukraine und Russland erneut gegenseitig vor, Angriffe rund um das AKW fortzusetzen. Auch in der ostukrainischen Region Donezk gingen die Kämpfe weiter. Die Behörden von Saporischschja verteilten am Wochenende in einigen Bezirken Jodtabletten. Denn die Angst vor einem Atomunfall hält an. Hier die Stimmen von einigen Anwohnern: "Wir haben sie das erste Mal im Winter gekauft, als das Kernkraftwerk das erste Mal beschossen wurde. Damals haben wir Jod mit Ergänzungsmitteln in der Apotheke gekauft. Wir haben es also immer noch. Aber es ist mit Folsäure angereichert." "Uns wurde gesagt, dass ein Erwachsener eine Tablette nehmen soll. Ich habe ein sieben- ja, fast achtjähriges Kind. Es soll nur eine halbe Tablette nehmen." Das ukrainische Militär teilte am Montag mit, die russischen Angriffe, auch auf zivile Ziele in den Donbass-Städten, gingen weiter. Die Regionalverwaltung im Donbass meldete den Tod von acht Zivilisten bei russischen Angriffen am Sonntag. Russland weist Vorwürfe zurück, die Zivilbevölkerung ins Visier zu nehmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drohte Russland mit Vergeltung. "Kein Terrorist wird mit Angriffen auf unsere Städte davonkommen", sagte er in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend.

