STORY: Die führenden Wirtschaftsinstitute haben kurz vor Ostern keine frohe Botschaft. Die Erholung von der Corona-Krise werde infolge des Kriegs in der Ukraine gedämpft, so die Wissenschaftler. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte nach ihrer Einschätzung in diesem Jahr dennoch um 2,7 Prozent zulegen. Im Herbstgutachten waren allerdings noch 4,8 Prozent veranschlagt worden. Für 2023 wurde die Vorhersage dagegen von 1,9 auf 3,1 Prozent angehoben. Es gebe viele Risiken, sagte der Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft Stefan Kooths: "Die Versorgungsunsicherheit bei wichtigen Rohstoffen ist gestiegen. Das macht sich in einem sprunghaften Anstieg bei wichtigen Rohstoffpreisen geltend. Das führt dazu, dass Unternehmen unter erhöhtem Anpassungsdruck stehen und den Konsumenten Kaufkraft entzogen wird. Der Krieg und die Sanktionen verursachen kurzfristig zusätzlichen Stress für die industriellen Lieferketten." Bei einem sofortigen Stopp russischer Gaslieferungen sehe das Konjunkturbild allerdings sehr viel düsterer aus, warnte Kooths: "Die deutsche Wirtschaft dürfte in diesem Fall im kommenden Jahr in eine scharfe Rezession geraten. Eine Erholung im Schlussquartal fängt zwar einen Teil dieses Einbruchs wieder auf, insgesamt dürfte dann im Jahr 2023 die Wirtschaftsleistung aber um zwei Prozent sinken." Für die Verbraucher haben die Ökonomen vorerst keine guten Nachrichten parat. Demnach werden die Preise in diesem Jahr mit durchschnittlich 6,1 Prozent so stark anziehen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Arbeitslosen soll in diesem Jahr um rund 300.000 auf knapp 2,3 Millionen sinken und 2023 auf diesem Niveau verharren. Kommt es zum Gaslieferstopp, wird jedoch mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl auf fast 2,8 Millionen im nächsten Jahr gerechnet.

