STORY: Giganten der Meere vor der Küste Chiles. Eine intelligente Boje soll hier helfen, Kollisionen von Walen und Schiffen zu vermeiden. Jüngst wurde die erste der Bojen ins Wasser gesetzt. Ein Experiment, wie Sonia Espanol von der beteiligten Meri-Stiftung erklärt. "Die Technologie, die wir jetzt installieren, wird es uns ermöglichen, die Ozeane zu überwachen, alles zu hören, was unter Wasser passiert, und wenn wir Wale entdecken, werden wir in der Lage sein, Schiffe in Echtzeit zu warnen und so Zusammenstöße zu vermeiden." Denn diese Kollisionen enden oft mit schweren Verletzungen der Meeressäuger, die nicht selten zum Tod der Tiere führen. Doch dies sei erst der Anfang eines langen Weges, so Espanol. Die Boje wurde an der Universität von Barcelona entwickelt und kann auch die Temperatur, den ph-Wert und den Salzgehalt des Wassers messen - das Ziel: mehr erfahren über die Auswirkungen des Klimawandels und damit über die Veränderung des Lebensraums hier im Golf von Corcovado, rund 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago. "Genau hier versammeln sich in den Sommermonaten die meisten Blauwale, aus der gesamten südlichen Hemisphäre, um zu fressen. Ihnen folgen der Glattwal, der Seiwal, die alle vom Aussterben bedroht sind, sowie andere Arten wie der Chilenische Delfin und eine große Anzahl von Vögeln. Daher ist dieses Gebiet einzigartig in seiner Vielfalt. Hier gibt es viele Fjorde und Inseln, was bedeutet, dass alle Transporte hauptsächlich auf dem Seeweg und nicht auf dem Landweg erfolgen". Ein Interessenkonflikt zwischen Tier und Mensch. Denn der rege Schiffsverkehr führt auch zu Lärmverschmutzung - eine Gefahr für die Wale, die bei der Jagd und bei ihrer Wanderung auf ihr Gehör angewiesen sind. Auch die Kommunikation der Tieren untereinander leidet. Die nun ausgesetzte Boje arbeitet mit einer Software namens Listening to the Deep Ocean Environment (LIDO), die Geräusche überwacht. Künstlicher Intelligenz soll so helfen, das Überleben der Wale zu sichern.

Mehr