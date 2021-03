Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag mehr als 22.000 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 113,3 von 108,1 am Vortag. 228 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Auch die Zahl derjenigen, die wegen COVID-19 auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, nimmt langsam aber stetig zu. Diese Entwicklung sei besorgniserregend, sagt Professor Dr. Uwe Janssens. Er ist Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius-Hospital in Eschweiler: "Wir müssen befürchten, dass Professor Wieler vom Robert-Koch-Institut Recht behalten wird, dass wir vor Ostern vielleicht sogar noch bei 30.000 Neuinfektionen am Tag landen und das ist natürlich eine Menge und da sind wir quasi wieder da, wo wir Ende des Jahres aufgehört haben." Janssens fordert eine konsequente Fortsetzung des Lockdowns nach Ostern. Und warnt vor neuen Öffnungsszenarien: "Aus unserer medizinischen Sicht, und das ist unsere Aufgabe dafür zu plädieren, Menschen zu schützen vor schweren Verläufen müssen wir dazu plädieren, auch wenn das viele Menschen in Deutschland nicht mehr hören wollen und auch können, dass der Lockdown natürlich weiter fortgeführt wird. Öffnungen, wie sie geplant sind, zum jetzigen Zeitpunkt zu diskutieren wo wir eigentlich sehen, dass die Reise in die falsche Richtung geht, scheint ja wohl nicht die richtige Idee zu sein, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen möchte." Von der Politik wünscht sich der Intensivmediziner jetzt mehr Ruhe und vor allem einen klaren Kurs. Dazu gehöre auch ein klares Ziel: "Wenn man konservativ schätzt, müsste man, wenn man es mit den Impfungen endlich schafft, Mitte bis Quartal drei diesen Jahres aus dem Gröbsten endlich raus sein. Aber dieses Ziel muss doch erst einmal formuliert werden." Er habe nichts dagegen, wenn sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten alle drei Wochen treffen würden, sagt Janssens. Danach müssten die Bürgerinnen und Bürger aber auch konsequent über die Maßnahmen aufgeklärt werden. Immer neue Interpretationen eines Beschlusses seien da nicht hilfreich.

